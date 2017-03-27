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وصول 328 راكبا لميناء نويبع وتداول 119 شاحنة خلال 24 ساعة

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وصول 328 راكبا لميناء نويبع وتداول 119 شاحنة خلال 24 ساعة وصول 328 راكبا لميناء نويبع وتداول 119 شاحنة خلال 24 ساعة

التحرير

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شهد ميناء نويبع وصول 328 راكبا وتداول 119 شاحنة خلال 24 ساعة، حسبما صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر.

وأضاف ملاك، أن الميناء يستعد اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 116 راكبا و2 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 5 براد و8 تريلا.

بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 212 راكبا و10 براد و15 تريلا وسيارة و2 باص جيت، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 432 راكبا و24 براد و13 تريلا والعبارة أيلة وعلى متنها 495 راكبا و6 تريلا و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 26 براد و12 تريلا و384 طرد سمك.

 

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التحرير

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