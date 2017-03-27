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أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم

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أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم

التحرير

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سجلت الدولار بالبنوك المصرية، اليوم الاثنين، استقرارا نسبيا في مستهل تعاملاتها الصباحية.

يسجل الدولار ببنك نحو 18 جنيه للشراء و 18.10 للبيع، فيما سجل في البنك العربي الإفريقي نحو 18.02 للشراء ونحو 18.12 للبيع، والبنك المركزى المصري نحو 18.08 للشراء و18.20 للبيع.

بينما سجل الدولار ببنك القاهرة وبنك فيصل الإسلامى والبنك الأهلى اليونانى وبنك التنمية الائتمان الزراعى والبنك الأهلى المصري نحو 18 جنيه للشراء و18.10 للبيع.

وسجل في البنك الأهلى الكويتى "بنك بيريوس" والبنك التجارى الولى وبنك البركة وبنك بلوم مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك عودة نحو 18.10 للشراء و18.20 للبيع.

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