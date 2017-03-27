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خبير اقتصادي: خسائر سوء تخزين القمح تتخطى 2.5 مليار جنيه

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خبير اقتصادي: خسائر سوء تخزين القمح تتخطى 2.5 مليار جنيه خبير اقتصادي: خسائر سوء تخزين القمح تتخطى 2.5 مليار جنيه

التحرير

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قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، إننا في حاجة لإعادة النظر فى طريقة استلام القمح من الفلاحين؛ للحد من تكدس الشاحنات أمام الشون، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعاني من أزمة حقيقية، تتضح من خلال القرارات المتخبطة وغير المدروسة، مثل؛ قرار عدم استلام الأقماح من الأراضى إلا من خلال الحيازة الزراعية.
 
وأضاف الشافعي، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن قيادات وموظفي وزارة الزراعة لا بد من خضوعهم إلى برامج تدريب وتأهيل على اتخاذ القرارات الحيوية والهامة، إلى جانب تحديث وتطوير منظومة استلام المنتجات والحاصلات الزراعية، وأساليب تخزينها؛ لتقليل الكميات المهدرة نتيجة سوء التخزين، والتى بلغت فى فترة سابقة 100 ألف طن قمح.
 
وأوضح الشافعى، أن الهالك من القمح يصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيها هذا العام، بسبب عدم تطوير الشون ورصفها، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين والجمعيات الزراعية خلال موسم الحصاد؛ للتوافق حول شراء المحصول مباشرة من الفلاحين داخل الأرض الزراعية.

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التحرير

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