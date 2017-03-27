وزير البترول: تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البحرية

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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى المناطق البحرية التى تتميز بارتفاع احتمالاتها البترولية والغازية خاصة بعد الاكتشافات التي شهدتها منطقة البحر المتوسط ودلتا النيل مؤخرًا، يؤكد على أهمية التوسع في دعم الأنشطة البترولية البحرية وتطوير أداء الوحدات البحرية ورفع كفاءتها لمواكبة تنفيذ المشروعات البترولية البحرية وسرعة وضعها على الإنتاج خاصة أنشطة تركيب المنصات والمنشآت البحرية وصيانتها، مشيرًا إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في جميع الأنشطة البترولية المتخصصة لمواجهة التوسع فى مجالات البترول والغاز في مختلف المواقع الإنتاجية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية (PMS) لاعتماد نتائج أعمال عام 2016 بحضور وكيلا أول الوزارة ورئيسا هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.

واستعرض المهندس السيد البدوى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال عام 2016، والتي شملت صيانه وتطوير وحدات الشركة البحرية لرفع كفاءتها وتطوير أدائها وتجهيزها لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تم إسنادها للشركة، والتي تمثلت في المشاركة بحجم أعمال كبير بمشروع تنمية حقل ظهر البحرى شملت إنشاء لسانين بحريين وترنش بطول 540 كم وعرض 20 كم وإنزال 3 خطوط بحرية باقطار مختلفة بإجمالي أطوال 90 كم، بالإضافة إلى تركيب منصة التحكم تزن نحو 5 آلاف طن وأعمال المسح البحري للقاع وأعمال الدعم لبارج إنزال الخطوط بالمياه العميقة.

وأضاف "البدوي" أن الشركة قامت بتركيب ثلاث منصات لتنمية حقل الأمل تشمل منصة الأمل C لشركة بيكو ومنصتى HH و NAO للشركة العامة للبترول، مشيرًا إلى نشاط الشركة في مجال صيانة تسهيلات الإنتاج البحرية التي شملت صيانة تسهيلات شركة البرلس وصيانة منصات وخطوط بحرية بحقل بلاعيم لبتروبل، كما قامت بتفعيل نشاط إنشاء الموانئ هذا العام في سابقة جديدة للشركة لتنفيذ توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف الغاز بميناء السخنة.

كما استعرض رئيس الشركة المهام القومية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال العام ومنها المساهمة في انتشال الصندوق الأسود الخاص بطائرة شركة مصر للطيران الغارقة بمياه البحر المتوسط وانتشال مركب الهجرة الغير شرعية الغارقة برشيد، وكذلك إنقاذ مركب ترفع علم توجو برأس غارب بالبحر الأحمر بعد استلام استغاثة غرق منها.

و أوضح اهتمام الشركة بالموارد البشرية وتنميتها لكونها الركيزة الأساسية في تنمية قدرات الشركة من خلال الدورات التدريبية في كافة المجالات الفنية لرفع مهارات العاملين وتأهيلهم للعمل بالبحر طبقًا لتعليمات المنظمة الدولية البحرية (IMO) من خلال المراكز المتخصصة.