بالفيديو || عمرو أديب يفجر مفاجأة عن الأسعار خلال الأيام القادمة وذلك بعد ساعات من تنبؤاته بمزيد التفجيرات والتظاهرات حتى 4 أبريل القادم

سمر العشري

تشهد البلاد حالة غريبة لم تحدث قبل ذلك بشأن الأسعار التي ارتفعت أضعاف مضاعفة، بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 120% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وثبات الدخل، مما جعل المواطنين يعانون معاناة شديدة.

وحول هذا الأمر قال الإعلامي عمر أديب، خلال حلقتة من برنامج “كل يوم”، الذي يذاع على قناة “ON E”، أن الأسعار لن تنخفض وستستمر في الارتفاع، وتزداد حالة الركود في الأسود، مشيراً إلى أن الحل الوحيد للتغلب على زيادة الأسعار هو زيادة دخول المواطنين.

واشتهر عمرو أديب بتنبؤاته المثيرة للجدل، فها هو يتنبأ بزيادة الأسعار، وذلك بعد يوم واحد من تنبؤاته بمزيد من التفجيرات والإرهاب والمظاهرات من اليوم وحتى الرابع من أبريل الماضي، وذلك بسبب زيارة السيسي لأمريكا.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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