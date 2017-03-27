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جريمة بشعة تهز الجيزة والتحريات تكشف اللغز !!

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جريمة بشعة تهز الجيزة والتحريات تكشف اللغز !! جريمة بشعة تهز الجيزة والتحريات تكشف اللغز !!

بعد تجرده من مشاعر الإنسانية، واقدامه على جريمة بشعة، ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل والدته ببولاق الدكرور، في حين كشفت التحريات تفاصيل الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كان العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، عثر على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، و أن المتهم لبنها الذي يتعاطى المواد المخدرة.

هذا وتم إعداد كمين له، وتمكن النقيبان أيمن سكوري وأحمد مندور من ضبط المتهم، وتبين أنه ارتكب الجريمة بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

فايف

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