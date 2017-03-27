أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

هنري يكشف موقفه من خلافة فينجر في تدريب أرسنال

Google+ Print
هنري يكشف موقفه من خلافة فينجر في تدريب أرسنال هنري يكشف موقفه من خلافة فينجر في تدريب أرسنال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي تيري هنري عن شكه في قدرته الحالية على خلافة أرسين فينجر في تدريب نادي أرسنال، حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وينتهي عقد فينجر مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، وتحوم الشكوك عن تجديد عقده مع المدفعجية، في ظل رغبة شريحة كبيرة من الجماهير في تركه للمهمة الفنية للفريق، ومعاناة أرسنال في الدوري، إلى جانب خروج الفريق المهين من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد بايرن ميوينخ بنتيجة 10-2.

وأوضح هنري أن الأمر لا يتعلق به وحده، مشيرا إلى وجود العديد من الأمور التي ينبغي احترامها، مؤكدا أن اسمه مرشح لخلافة فينجر، إلا أنه يكن كل الاحترام للمدرب الفرنسي.

وأضاف هنري بأنه لا يعلم ما إذا كان جاهزا لبدء مسيرته التدريبية أم لا، مشيرا إلى حاجته لتعلم بعض الأمور عن طبيعة تلك المهنة، مشيرا أيضا إلى أنه لن يبقى مستشارا فنيا طوال حياته، إذ يرغب بشدة في العمل في مجال التدريب.

وأكد هنري على أنه ليس لديه أهدافا واضحة، ولكنه يحب فكرة التدريب، وسيعمل جاهدا على هذا في الوقت الذي يكتسب فيه الخبرة اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي