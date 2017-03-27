هنري يكشف موقفه من خلافة فينجر في تدريب أرسنال

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أعرب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي تيري هنري عن شكه في قدرته الحالية على خلافة أرسين فينجر في تدريب نادي أرسنال، حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وينتهي عقد فينجر مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، وتحوم الشكوك عن تجديد عقده مع المدفعجية، في ظل رغبة شريحة كبيرة من الجماهير في تركه للمهمة الفنية للفريق، ومعاناة أرسنال في الدوري، إلى جانب خروج الفريق المهين من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد بايرن ميوينخ بنتيجة 10-2.

وأوضح هنري أن الأمر لا يتعلق به وحده، مشيرا إلى وجود العديد من الأمور التي ينبغي احترامها، مؤكدا أن اسمه مرشح لخلافة فينجر، إلا أنه يكن كل الاحترام للمدرب الفرنسي.

وأضاف هنري بأنه لا يعلم ما إذا كان جاهزا لبدء مسيرته التدريبية أم لا، مشيرا إلى حاجته لتعلم بعض الأمور عن طبيعة تلك المهنة، مشيرا أيضا إلى أنه لن يبقى مستشارا فنيا طوال حياته، إذ يرغب بشدة في العمل في مجال التدريب.

وأكد هنري على أنه ليس لديه أهدافا واضحة، ولكنه يحب فكرة التدريب، وسيعمل جاهدا على هذا في الوقت الذي يكتسب فيه الخبرة اللازمة.