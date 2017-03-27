أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو- هكذا أيقظ معلم طالبة نائمة في الفصل!

Google+ Print
بالفيديو- هكذا أيقظ معلم طالبة نائمة في الفصل! بالفيديو- هكذا أيقظ معلم طالبة نائمة في الفصل!

مصراوي Masrawy

طالبة نائمة في الفصل

مصراوي -

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يظهر أستاذاً يوقظ وبطريقة غريبة طالبة غطت في نوم عميق أثناء الدرس.

وبحسب موقع "العربية.نت" وثق الفيديو، كيف اقترب المعلم من الطالبة، ثم فاجأها بقضم شعرها بفمه، وسحبها عالياً وملامح الدهشة والذهول مرتسمة على وجه الطالبة، بعد أن استفاقت من نومها، فيما دخل المعلم وزملاؤها في نوبة ضحك.

ولم يعرف من خلال الفيديو لا مكان ولازمان التقاطه بيد أنه حظي بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اختلفت آراء رواد تلك المواقع حول محتوى الفيديو والطريقة التي انتهجها الأستاذ بين من اعتبرها فظة ولا تليق بمهنة التعليم، وبين من رأى أنها مجرد مزحة طريفة.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه