أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

التموين || شنطة حمراء للمقيدين على بطاقات التموين بدءًا من أول أبريل

Google+ Print
التموين || شنطة حمراء للمقيدين على بطاقات التموين بدءًا من أول أبريل التموين || شنطة حمراء للمقيدين على بطاقات التموين بدءًا من أول أبريل

أيام قليلة ويبدأ صرف الحصص التموينية لشهر أبريل المقبل، للمستفيدين من البطاقات التموينية، وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة تخصيص 3 سلع أساسية على البطاقات «سكر، أرز، زجاجة زيت» للصرف بدءً من الشهر المقبل، قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن ما أثير بشأن تخصيص السلع الأساسية على البطاقات لم يكن قرارًا إجباريًا، بل توجيه وزاري.

وتم الحصول علي صورة من خطاب موجه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين إلي مديري عموم مناطق البيع من القاهرة حتى أسوان، والذي طالب كافة فروع الجملة بتعبئة زجاجة زيت كهرمانة وكيس سكر تمويني فقط داخل شنطة بلاستيك لتسليمها للبدالين التموينيين لصرفها للحصة التموينية لشهر أبريل المقبل «شنطة للفرد».

وقال وزير التموين، إنه لا يوجد ربط أي سلع أساسية على البطاقات، ولن يوجد أي إجبار للمواطن المقيد على البطاقة التموينية في الحصول على سلع دون غيرها، مشيرا إلى أن التوجيه الوزاري المقترح كان يهدف إلى توعية المواطن بحقه في الدعم، وأن يعي جيدا أن السكر والزيت هما السلعتين التي تدعمهما وزارة التموين دون السلع الأخرى، خاصة في ظل "تلاعب" بعض البدالين بالمواطنين وإعطائهم سلع غير أساسية كالجبن والمنظفات والصلصة، لبيع السكر الوزيت في السوق السوداء، حسب قوله.

وأضاف المصيلحي في تصريحات له، أن الوزارة ستوفر شنطة حمراء بها زجاجة زيت كهرمان وكيلو سكر لدى البدالين التموينين، وتم تمييز هاتين السلعتين في شنطة منفصلة عن باقي السلع، حتى يعلم المواطن أن الزيت (12 جنيه للزجاجة) والسكر(8 جنيه للكيلو) سلعتين مدعمتين من الوزارة، على أن تترك الحرية لكافة المواطنين في الحصول علي السلع، قائلا: «من أراد الحصول على شنطة الزيت والسكر خير، ومن لم يريدها خير أكبر»، ويحق له الحصول على سلع أخرى ولكن بسعرها الحر غير المدعم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسليم سلع الزيت والسكر للبدالين بالتوقيع منهم، حتى لا يتم التلاعب في الكميات المطروحة لهم، لافتا إلى أن الدعم المخصص للفرد الواحد 21 جنيه فقط، وإذا أراد المواطن سلع بقيمة أكبر من الدعم المخصص له، فسيسدد الباقي نقدا، أما فيما يخص نقاط الخبز أكد الوزير أنها باقية ويحق للمواطن الاختيار من مختلف السلع.

9139106_p.jpg
 
المصدرالشروق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء