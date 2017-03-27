التموين || شنطة حمراء للمقيدين على بطاقات التموين بدءًا من أول أبريل

سمر العشري

أيام قليلة ويبدأ صرف الحصص التموينية لشهر أبريل المقبل، للمستفيدين من البطاقات التموينية، وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين تخصيص 3 سلع أساسية على البطاقات «سكر، أرز، زجاجة زيت» للصرف بدءً من الشهر المقبل، قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن ما أثير بشأن تخصيص السلع الأساسية على البطاقات لم يكن قرارًا إجباريًا، بل توجيه وزاري.

وتم الحصول علي صورة من خطاب موجه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين إلي مديري عموم مناطق البيع من القاهرة حتى أسوان، والذي طالب كافة فروع الجملة بتعبئة زجاجة زيت كهرمانة وكيس سكر تمويني فقط داخل شنطة بلاستيك لتسليمها للبدالين التموينيين لصرفها للحصة التموينية لشهر أبريل المقبل «شنطة للفرد».

وقال وزير التموين، إنه لا يوجد ربط أي سلع أساسية على البطاقات، ولن يوجد أي إجبار للمواطن المقيد على البطاقة التموينية في الحصول على سلع دون غيرها، مشيرا إلى أن التوجيه الوزاري المقترح كان يهدف إلى توعية المواطن بحقه في الدعم، وأن يعي جيدا أن السكر والزيت هما السلعتين التي تدعمهما وزارة التموين دون السلع الأخرى، خاصة في ظل "تلاعب" بعض البدالين بالمواطنين وإعطائهم سلع غير أساسية كالجبن والمنظفات والصلصة، لبيع السكر الوزيت في السوق السوداء، حسب قوله.

وأضاف المصيلحي في تصريحات له، أن الوزارة ستوفر شنطة حمراء بها زجاجة زيت كهرمان وكيلو سكر لدى البدالين التموينين، وتم تمييز هاتين السلعتين في شنطة منفصلة عن باقي السلع، حتى يعلم المواطن أن الزيت (12 جنيه للزجاجة) والسكر(8 جنيه للكيلو) سلعتين مدعمتين من الوزارة، على أن تترك الحرية لكافة المواطنين في الحصول علي السلع، قائلا: «من أراد الحصول على شنطة الزيت والسكر خير، ومن لم يريدها خير أكبر»، ويحق له الحصول على سلع أخرى ولكن بسعرها الحر غير المدعم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسليم سلع الزيت والسكر للبدالين بالتوقيع منهم، حتى لا يتم التلاعب في الكميات المطروحة لهم، لافتا إلى أن الدعم المخصص للفرد الواحد 21 جنيه فقط، وإذا أراد المواطن سلع بقيمة أكبر من الدعم المخصص له، فسيسدد الباقي نقدا، أما فيما يخص نقاط الخبز أكد الوزير أنها باقية ويحق للمواطن الاختيار من مختلف السلع.

المصدرالشروق

شبكةعيونالإخبارية

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