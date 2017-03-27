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كارثة..«الكاتيل» قنبلة تسبب هذا المرض

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كارثة..«الكاتيل» قنبلة تسبب هذا المرض كارثة..«الكاتيل» قنبلة تسبب هذا المرض

اصبحت غلاية الماء المعروفة "بالكاتيل" هي احدي الادوات الكهربائية التي تعتمد عليها يوميا سواء بالعمل او المنزل دون ان نعلم ماذا يحدث للماء عند غليه بالكاتل وماذا يحدث بأجسامنا .
 
وقال الدكتور سامح الحلبي استشاري امراض الباطنة ان ذلك الموضوع به خطورة بعض الشئ وذلك عند غلي الماء اكثر من مرة في الغلاية و استعمالها مرتين حيث ان الماء عند غليها أكثر من مرة يؤدي إلي تركيز الأملاح والمعادن التي تؤثر علي الكلي وتسبب الفشل الكلوي .
 
لذلك نصح سامح بالحذر من استخدام الكاتيل لانها كارثة ببيوتنا ولانعرف خطورتها عند الاستخدام الخاطئ ، لذلك يجب تجديد الماء بالغلاية واضافة مياه جديدة عند كل كوب شاي .
 
المصدر:صدي البلد

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