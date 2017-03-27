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المتهم بالتعدي جنسيًا على ''رضيعة الدقهلية'' يروي تفاصيل صادمة عن جريمته .. ومفاجأة مدوية عن مغتصب «طفلة البامبرز»

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المتهم بالتعدي جنسيًا على ''رضيعة الدقهلية'' يروي تفاصيل صادمة عن جريمته .. ومفاجأة مدوية عن مغتصب «طفلة البامبرز» المتهم بالتعدي جنسيًا على ''رضيعة الدقهلية'' يروي تفاصيل صادمة عن جريمته .. ومفاجأة مدوية عن مغتصب «طفلة البامبرز»
 
كشف المتهم بالتعدي جنسيًا على الرضيعة "جنا" في قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، السبت، تفاصيل ارتكابه جريمته، أمام نيابة بلقاس.
 
وقال "إبراهيم. م" 35سنة، خلال التحقيقات، إنه تمكن من اختطاف الطفلة "جنا. م. ا"، البالغة من العمر سنة وثمانية أشهر، من أمام مسكنها، ثم حاول مواقعتها جنسيًا داخل منزله إلى أن نزفت الصغيرة، فأسرع بها إلى والدته لمساعدته في إيقاف النزيف، قبل أن تقتحم والدة الصغيرة منزل والدة المتهم وتكتشف الجريمة.
 
وأضاف المتهم في اعترافاته امام أحمد شوقي، مدير نيابة بلقاس والذي يباشر التحقيقات بإشراف من المستشار أيهاب أبو عيطة، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، أن بعد ارتكابه الواقعة قام باصطحاب الطفلة الى منزله لمحاولة وقف النزيف وأستعان بوالدته، لكنه فوجئ بقيام والدة الطفلة "جنا"، بإقتحام المنزل بعدما علمت بوجود جني داخل شقة والدتي.
 
من جانبها، قالت "نهي. ص. س" 29سنة، والدة الطفلة، إنها تركت ابنتها أمام المنزل عقب صلاة الجمعة، واكتشفت اختفائها بعد ذلك بفترة قصيرة، واستمر بحثها عن الصغيرة إلى أن وجدت والدة المتهم أمام منزلها وعلى وجهها الريبة، فسألتها عن ابنتها وأنكرت الأخيرة، قبل أن تسمع أم الضحية صرخات ابنتها وتكتشف أنها بمنزل والدة المتهم.
 
وتضيف والدة جنا: "وجدت ابنتي غارقة في الدماء فهرعت بها إلى حضني وركضت إلى مستشفى بلقاس المركزي لإنقاذها، وحررت هناك محضرًا بالواقعة".
 
وكانت نيابة بلقاس برئاسة أحمد شوقي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي وإعداد تقرير بحالة المجني عليها.
 
وذكر التقرير المبدئي لمستشفى بلقاس المركزين بوجود تهتك بالعضو الأنثوي للطفلة، تطلب إجراء جراحة عاجلة.
 
وضبط رجال البحث الجنائى المتهم أمس أثناء اختبائه فى مقابر القرية، وحرر عن ذلك المحضر رقم 8130 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بلقاس.
 
وتجمهر مئات المواطنين أمام منزل المتهم وأشعلوا النيران في "موقع مهجور"، وحاولوا إشعال النار في منزله، إلا أن قوات الشرطة تدخلت ومنعتهم من الوصول إليه.​
 
المصدر:مصراوي

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رئيس قسم الأخبار