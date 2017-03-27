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اشتعال النيران بقطار القاهرة أسوان اليوم وإيقافه بإحدى المحطات والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف

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اشتعال النيران بقطار القاهرة أسوان اليوم وإيقافه بإحدى المحطات والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف اشتعال النيران بقطار القاهرة أسوان اليوم وإيقافه بإحدى المحطات والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف

عودة مرة أخرى لحوادث القطارات، فثد اشتعلت النيران بجرار أحد القطارات المتجه للوجه القبلي بمحافظة المنيا، حيث اندلعت النيران في جرار إضافي بالقطار المتجه إلى محافظة أسيوط، وتم إيقافه بمحطة أبو قرقاص.

وبعد توقفه في محطة أبو قرقاص، تم على الفور استدعاء عدد 3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف، وتبين أن الحريق نشب نتيجة عطل فني بالقطار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

 

ويذكر أن القطارات كثرت في الوقت الأخير بشكل مثير للجدل، فمرة يخرج قطار عن القضبان، ومرة أخرى يتم انقلابه، وفي كلتا الحالات تسقط ضحايا، وذلك ناتج عن عدة عوامل أهمها، هو الإهمال، وعدم صيانة دورية للجرارات والسكك الحديدية.

 

المصدر: فايف

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