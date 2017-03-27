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حدث ليلًا: متحدي إعاقة يتجرد من ملابسه أمام محافظة الغربية وحشرة غامضة تهدد الثروة السمكية

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مصراوي Masrawy

كتب - هاني سمير:

شهدت الليلة الماضية العديد من الأحداث أبرزها، قيام متحدي إعاقة بالتجرد من ملابسه أمام ديوان محافظة الغربية، واكتشاف حشرة غامضة تهدد الثروة

السمكية غزت السواحل والبحيرات المصرية، وكذلك قرار محافظ دمياط بنقل أطباء عيادة الأسنان بمستشفى إطسا المركزي، واستجابة الرئيس لمطلب أم شهيدين.

وعلى الصعيد الدولي طلبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية من محكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسة السابقة للبلاد باك كون هيه.

شاب مبتور اليدين يخلع ملابسه أمام ديوان محافظة الغربية

الشاب على عفيفى أمام ديوان الغربية

شهد ديوان عام محافظة الغربية قيام شاب من متحدي الإعاقة "مبتور الذراعين" يدعى علي عفيفي بخلع ملابسه صباح اليوم الاثنين، والوقوف أمام بوابة الديوان للمطالبة بتوفير فرصة عمل.
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الأمن ينجح في فتح السكة الحديد بالدقهلية بعد قطعها بسبب منزل ''يحرقه الجن''

فتح السكة الحديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من فض تجمهر العشرات من أهالي قرية ميت الكرما على شريط السكة الحديد بعد قيامهم بإستيقاف القطار القادم

من مدينة طنطا للمنصورة بسبب اندلاع النيران عدة مرات داخل منزل أحد أهالي القرية دون سبب واضح واتهام قاطني المنزل للجن والعفاريت بإشعال النيران.
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حشرة غامضة تهدد الثروة السمكية في

حشرة تهدد الثروة السمكية

حذرت الدكتورة نسرين عزالدين محمود - أستاذ طفيليات الأسماك بجامعة القاهرة، من غزو قشيريات مائية متطفلة أقرب لحشرة من مفصليات الأرجل للبحيرات والسواحل المصرية تهدد الثروة السمكية في مصر.
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تعميم برنامج ''تكافل وكرامة'' في جميع مراكز محافظة دمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه - محافظ دمياط، تعميم برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل جميع الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية على مستوى

مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على ضرورة توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، وشعور المواطنين بمدى دعم الدولة لهم ورعايتهم، وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
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السيسي يستجيب لطلب أم شهيدين

أعلنت الإعلامية إيمان الحصري استجابة مكتب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لطلب فريال عمارة - والدة الشهيدين أحمد وإسلام مالك، بلقائه.
لمزيد من التفاصيل ورد أم الشهيدين اضغط هنا

نقل أطباء عيادة الأسنان بمستشفى إطسا المركزي

محافظ الفيوم يتفقد مستشفى إطسا المركزي

أصدر الدكتور جمال سامى - محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، قرارًا بنقل أطباء عيادة الأسنان بمستشفى إطسا المركزى، إلى مستشفى يوسف الصديق لتغيبهم عن العمل، وشدد على ضرورة محاسبة المتغيبين والمقصرين.
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النيابة في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيسة السابقة

النيابة في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيسة السابقة

طلبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية من محكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسة السابقة للبلاد باك كون هيه، في قضية تتعلق بمزاعم الفساد، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية اليوم الاثنين.

كانت قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الشهر الجاري، بضرورة إقالة الرئيسة باك كون هيه من منصبها بشكل دائم.
وأيدت المحكمة بالإجماع قرارا بتوجيه الاتهام للرئيسة صدر من قبل البرلمان في ديسمبر.

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مصراوي Masrawy

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