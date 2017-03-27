بالفيديو والصور || "رقص العراة" بحفل مدرسة أمريكية بمصر يثير ضجة على السوشيال ميديا

سمر العشري

نشرت صفحة Moves Places على موقع فيس بوك، وهي الصفحة المتخصصة في نشر صور الحفلات الراقصة، ما يقرب من 35 صورة من حفل لـ مدرسة AIS، يظهر من خلالها وجود فقرة "Stripp show"، وهو ما أثار استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مدرسة AIS تعد من أشهر المدارس الإنترناشيونال بمصر، وتوجد بمنطقة التجمع الخامس، وكان هذا الحفل يخص مجموعة من طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها وهو Grade 12، وهو تقليد يحرص عليه أغلب طلاب الجامعات بحيث ينظمون حفلا خاصا "Prom" لتوديع الحياة الدراسية.

عرض "العراة" قدمه إحدى الفرق الروسية، ويبدو من الصور أن العرض لاقى تفاعلا كبيرا من جانب الحضور، والذين لا تتعدى أعمارهم 18 عاما.

شبكةعيونالإخبارية

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