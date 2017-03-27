سفير اليونان: مصر أقرب شريك وصديقة لنا

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أكد سفير اليونان بالقاهرة، ميشيل خريستوس دياميسيس، أن العلاقات الثنائية مع مصر شهدت تطورًا كبيرًا فى العشر السنوات الماضية، منوهًا إلى أن مصر أقرب شريك ودولة مجاورة وصديقة لنا.

وأشار "دياميسيس" إلى أن تبادل الزيارات بين كبار المسئولين على أعلى مستوى، أعطى دفعة للعلاقات بين البلدين من بينها زيارة رئيس الوزراء اليونان أليكسيس تسيبراس للقاهرة، في أكتوبر عام 2016 ضمن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لليونان، بحضور لفيف من كبار الشخصيات على رأسهم علي مصليحي وزير التموين والسفراء الأجانب المعتمدون لدى مصر.

وأضاف أن التعاون الوثيق بين مصر واليونان واضح ومستمر، وأن الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ الآن نحو مليار يورو، وتلعب دورًا بارزًا في الاقتصاد القومي للبلاد لتوفير فرص العمل للمصريين، مشيرًا إلى الدور الكبير للجاليات المصرية واليونانية فى دعم العلاقات الثنائية.