مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بسوهاج

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لقي سائق مصرعه اليوم الاثنين، بينما أصيب شخصين آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز البلينا وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي.

و تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "د ن ب 7839 - ربع نقل" قيادة ناجي أحمد محمد حشمت 26 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز شربين "الدقهلية"، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لانقلابها على جانب الطريق

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من شريف محمد مهني 27 عامًا ميكانيكي و محسن محمد عبد العاطي الزهيري 21 عامًا ميكانيكي بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وأجريت لهما الإسعافات الأولية وصرح لهما بالخروج

بسؤال المصابين ونجل خال المتوفي محمد إبراهيم عبد العزيز 40 عامًا عامل - أيدوا ما جاء بالفحص ونفي الأخير الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4295 جنح المركز لسنة 2017 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.