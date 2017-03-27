الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على باقي الأنحاء نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

الإسكندرية 13 22

مطروح 11 22

بورسعيد 15 21

دمياط 14 20

بلطيم 14 22

الإسماعيلية 10 25

السويس 11 25

العريش 7 23

نخل 10 23

طابا 11 24

الطور 15 23

مرسى علم 16 26

الغردقة 16 28

شرم الشيخ 19 27

رفح 06 22

كاترين 06 21

سيوة 10 27

المنيا 11 26

الفيوم 11 25

رأس سدر 12 24

أبوسمبل 14 29

وسط الدلتا 14 25

أسيوط 10 27

سوهاج 12 28

الأقصر 13 30

أسوان 14 30

شلاتين 17 29

حلايب 19 27

الوادى الجديد 12 29

قنا 12 29

نويبع 18 26

السلوم 11 25