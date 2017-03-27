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بعد إصابة الخطيب بـــ" الليشمانيا ": حملة لإجراء مسح صحي شامل بالسجون المصرية والكشف على سجناء وادي النطرون

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بعد إصابة الخطيب بـــ" الليشمانيا ": حملة لإجراء مسح صحي شامل بالسجون المصرية والكشف على سجناء وادي النطرون بعد إصابة الخطيب بـــ" الليشمانيا ": حملة لإجراء مسح صحي شامل بالسجون المصرية والكشف على سجناء وادي النطرون

أطلق نشطاء على فيسبوك حملة شعبية لإجراء مسح صحي شامل على جميع سجون ، يأتي ذلك بعد  تشخيص الطالب السجين أحمد الخطيب بـ (داء الليشمانيا الحشوي) إثر لدغه من قبل إحدى أنواع (حشرة الرمال) في سجن وادي النطرون.
وطالبت الدعوة بإجراء مسح صحي لكافة نزلاء السجن من معتقلين سياسيين ومساجين جنائيين وتخفيف أعداد النزلاء وتحسين الوضع الصحي من نظافة ورعاية، لتفادي انتشار الأمراض وتردي الأوضاع الصحية.
كما طالبت الدعوة بالإفراج الصحي عن كافة المرضى بأمراض مزمنة أو مميتة ليتوفر لهم رعاية صحية ومتابعة جيدة وسط أهلهم، وتوقيع الكشف الطبي على كافة نزلاء وادي النطرون لحماية أي مصاب محتمل آخر من تأخر حالة المرض واستحالة العلاج، وكذلك تطهير وتعقيم السجن ضد (حشرة الرمال) وأي مسببات لأي أوبئة أخرى والعمل على وجود بيئة صحية نظيفة داخل السجن.
ويعد  الليشمانيا مرض معد لا ينتقل من إنسان إلى آخر مباشرة ولكن ينتقل عن طريق أحد أنواع (حشرة الرمال) والتي تتكاثر في المناخ الصحراوي والبيئات غير النظيفة، وينضج الداء في جهاز الحشرة الهضمي ومن ثم ينتقل للإنسان عن طريق اللدغة.
ويهاجم الداء إما الجلد أو الأعضاء الداخلية لجسد الإنسان ما يتسبب في ضعف عام وتكسير في كرات الدم البيضاء وانيهار المناعة وفي النهاية فشل الأعضاء. إذا تأخر العلاج يكون الداء مميتًا، خاصة في ظل تدهور المناعة ما قد يجعل عدوى بسيطة كالأنفلونزا قاتلة.
 
المصدر:البداية

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