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فيديو| الطبيب المعالج لـ«طفلة البامبرز»: تتمتع بصحة جيدة.. وستعود لطبعيتها

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فيديو| الطبيب المعالج لـ«طفلة البامبرز»: تتمتع بصحة جيدة.. وستعود لطبعيتها فيديو| الطبيب المعالج لـ«طفلة البامبرز»: تتمتع بصحة جيدة.. وستعود لطبعيتها

التحرير

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قال الدكتور عبد الله مرعي، الطبيب المعالج للطفلة جنا الشهيرة بـ«طفلة البامبرز»، إن الفتاة كانت مصابة بنزيف داخلي، وتم إجراء إعادة تأهيل لأنسجة الجهاز التناسلي حفاظا على مستقبلها.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة «المحور»: «تمكنا من الوصول بالأنسجة إلى حالة شبه طبيعية.. وسوف تتلائم الأنسجة بمرور الوقت وصولًا لمرحلة البلوغ»،  موضحًا أن تقرير الطب الشرعي أكد عودة الطفلة لطبيعتها لما كانت عليه قبل عملية الاغتصاب.

وأوضح الطبيب المعالح لـ«طفلة البامبرز»، أن «جنا» تتمتع الآن بصحة جيدة، وسوف تمارس حياتها بطريقة طبيعية جدًا.

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التحرير

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