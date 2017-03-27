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إجلاء آلاف الأشخاص في استراليا مع اقتراب وصول الإعصار "ديبي"

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هو و هى 6 أفكار تزيد من دخل المترو بعيداً عن سعر التذكرة

6 أفكار تزيد من دخل المترو بعيداً عن سعر التذكرة

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