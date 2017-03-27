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بعد تحويلة لـ«القيم».. الحريري: لن أسمح لأحد أن يسلب حق التعبير عن رأيي

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بعد تحويلة لـ«القيم».. الحريري: لن أسمح لأحد أن يسلب حق التعبير عن رأيي بعد تحويلة لـ«القيم».. الحريري: لن أسمح لأحد أن يسلب حق التعبير عن رأيي

التحرير

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أكد عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، تمسك ائتلاف «25-30» باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات لما بعد فترة العشرة سنوات التي أقرها الدستور المصري، مؤكدًا تمسك غالبية أعضاء المجلس بهذا الاتجاه.

وأضاف الحريري، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على قناة «دريم»: «لولا تضامن ائتلاف دعم معنا في هذا الأمر ما كانت هذه المادة ستمر هكذا».

وعن سبب انفعاله على رئيس المجلس علي عبد العال، علق الحريري: «طلبت من رئيس المجلس حق الكلمة لمناقشة مادة تحافظ على الاستقلال الكامل للهيئة القضائية للانتخابات، وهي أنه ليس من حق رئيس الجمهورية تعيين الأمين العام للهيئة القضائية، للحفاظ على استقلالها»، مستكملًا: «رئيس المجلس لم يفسح لنا المجال لإبداء وجهة نظرنا في هذه المادة، وأجرى تصويتًا سريعًا على هذه المادة مما دفعني للاحتجاج».

وتابع: «أنا متمسك بحقي في التعبير عن رأي، لأنه حق كفله لي الدستور والقانون، وليس عيبًا أن أقول لرئيس المجلس أن هناك مخالفة للائحة»، مستطردًا: «هناك قوانين نحاول تعديلها بقدر الإمكان، وهناك أخرى لا يمكن أن نصمت عليها ولابد من التعبير عن وجهة نظرنا فيها».

وعن تحويله لهيئة مكتب المجلس للتحقيق معه، عقب: «سعيد بهذا وأتمسك بحقي في كل كلمة قلتها، وما فعلته ليس به إهانة لرئيس البرلمان، فليس من حقه منعي من التعبير عن رأي، فهذا مجلس الشعب ومن به من النواب يعبرون عن وجهة نظره، فكيف سيعبرون عن وجهة نظر الشعب وهم لا يستطيعون التعبير عن وجهت نظرهم؟! فلن أسمح لأحد أن يسلب مني هذا الحق».

وكتب النائب هيثم الحريري، مساء أمس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إما أن نبقى داخله كنواب حقيقين أو نرحل منه محتفظين باحترام الشعب»، مؤكدًا في تدوينة أخرى أن «عضوية المجلس بالنسبة لنا وسيلة وليست غاية».

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