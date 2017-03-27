فيديو.. ناصر أمين يرفض تطبيق عقوبة الإعدام على مغتصب «طفلة البامبرز»

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رفض ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة، تطبيق عقوبة الإعدام على المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا «طفلة البامبرز»، مؤكدًا في الوقت ذاته: «أرفض فلسفة عقوبة الإعدام بصفة عامة وليس في عقوبة طفلة البامبرز فقط».

وأضاف أمين، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة «المحور»، أن عقوبة الإعدام قاسية للغاية ويصعب تداركها في حالة صدور حكم خطأ، فالمتهم المحكوم عليه بالإعدام قد يكون بريئا، وفي حالة تنفيذ الحكم بالإعدام يصعب العودة في الحكم، ونكون قد أعدمنا بريئا.

الجدير بالذكر أن الطفلة جنا 20 شهرًا، تم اغتصابها على يد عاطل 35 سنة بقرية ديملاش التابعة لدائرة المركز، بمستشفي بلقاس العام.