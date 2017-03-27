حكم ألماني يرحب بتقنية الفيديو في المباريات: لن ننهي الأخطاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الحكم الألماني فيليكس زواير، الأحد، أنه يرحب بإدخال تقنية الفيديو كدليل في المباريات، ولكنه حذر من ألا تكون التوقعات كبيرة بشأن أحدث تقنيات المساعدة.

ويبدأ زواير، استخدام الفيديو كدليل، عندما يدير مباراة ودية كبيرة غدًا الثلاثاء، تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا.

وقال الحكم الألماني، لقناة "سبورت 1" التليفزيونية، إن التطبيق الرسمي للفيديو لا يعني نهاية الأخطاء، مضيفًا "لا أخطاء؟ هذا لن يحدث.. لن يتم التحقق من كل قرار".

وأشار زواير، إلى إن الهدف الرئيسي تجنب الأخطاء الجسيمة من خلال استخدام التكنولوجيا في منطقتي الجزاء وإحراز الأهداف وإشهار البطاقة الحمراء.

وأختتم الألماني، أنه لا توجد أي مشكلة بالنسبة له في أن يقوم حكم الفيديو المساعد بتصحيح أحد قرارته لأن الأخطاء جزء من اللعبة.