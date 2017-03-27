أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حكم ألماني يرحب بتقنية الفيديو في المباريات: لن ننهي الأخطاء

Google+ Print
حكم ألماني يرحب بتقنية الفيديو في المباريات: لن ننهي الأخطاء حكم ألماني يرحب بتقنية الفيديو في المباريات: لن ننهي الأخطاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الحكم الألماني فيليكس زواير، الأحد، أنه يرحب بإدخال تقنية الفيديو كدليل في المباريات، ولكنه حذر من ألا تكون التوقعات كبيرة بشأن أحدث تقنيات المساعدة.

ويبدأ زواير، استخدام الفيديو كدليل، عندما يدير مباراة ودية كبيرة غدًا الثلاثاء، تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا.

وقال الحكم الألماني، لقناة "سبورت 1" التليفزيونية، إن التطبيق الرسمي للفيديو لا يعني نهاية الأخطاء، مضيفًا "لا أخطاء؟ هذا لن يحدث.. لن يتم التحقق من كل قرار".

وأشار زواير، إلى إن الهدف الرئيسي تجنب الأخطاء الجسيمة من خلال استخدام التكنولوجيا في منطقتي الجزاء وإحراز الأهداف وإشهار البطاقة الحمراء.

وأختتم الألماني، أنه لا توجد أي مشكلة بالنسبة له في أن يقوم حكم الفيديو المساعد بتصحيح أحد قرارته لأن الأخطاء جزء من اللعبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي