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«متحدث المترو» يكشف نية الحكومة رفع سعر التذكرة مرة أخرى

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«متحدث المترو» يكشف نية الحكومة رفع سعر التذكرة مرة أخرى «متحدث المترو» يكشف نية الحكومة رفع سعر التذكرة مرة أخرى

التحرير

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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الهئية المسئولة عن إدارة المرفق دفع إلى رفع سعر تذكرة المترو لجنيهين، مستطردًا: «هذا السعر لن يستمر مدى الحياة وسيتم تغييره أيضًا في وقت ما».

وأضاف عبد الهادى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صح النوم» الذي يقدمه الإعلامى محمد الغيطي، عبر فضائية «إل تي سي»: «شركة صيانة السلالم المتحركة وشركة الكهرباء والمياه أرسلت إنذارات للمترو بضرورة سداد المتأخرات حتى لا يتم قطع الخدمة نهائيا بسبب الديون المتراكمة».

وحول ما أثير خلال الأيام الماضية عن تقاضي سائق المترو 11 ألف جنيه كراتب شهري، علق: «لو السائقين بيتقاضوا هذه المبالغ أنا هاستقيل كمتحدث رسمى واشتغل سواق»، متابعًا «مرتبتنا تبدأ من 1000 جنيه حتى 6 آلاف جنيهًا على حسب الأقدمية».

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التحرير

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