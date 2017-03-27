تشييع جثمان ضابط الشرطة المتوفي في حادث تصادم بالشرقية

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شيع عدد كبير من أهالي قرية كفر زيدان منديل، التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية جثمان ضابط شرطة، توفى في حادث مروري بطريق السعدية العزازي.

تقدم المشيعين العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة أبو حماد، وعدد من القيادات الشرطية بمديرية الأمن والمركز، بينما شارك في تشييع الجثمان عددًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وكان حادث تصادم قد وقع بطريق السعدية – العزازي بدائرة مركز شرطة أبو حماد، إذ اصطدمت سيارتين ملاكي، مما أدى إلى وفاة ملازم أول عادل عطوة، الضابط بقسم شرطة العاشر من رمضان، متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ.

وأصيب في الحادث 3 أشخاص وهم محمد عبد الرحمن، أمين شرطة من مركز أبو حماد تم نقله إلى مستشفى أبو حماد المركزى مصابًا بكسر فى قاع الجمجمة، وسعيد الشبراوي، تم نقله إلى المستشفى مصابًا بنزيف في المخ، وهيثم رجب تم نقله مصابًا بكسر في الساق اليمنى.