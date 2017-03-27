أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| «المرور»: مرتبات الضباط تضاعفت بس «الفاسد فاسد»

Google+ Print
فيديو| «المرور»: مرتبات الضباط تضاعفت بس «الفاسد فاسد» فيديو| «المرور»: مرتبات الضباط تضاعفت بس «الفاسد فاسد»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، إن مرتبات الضباط العاملين في الإدارة العامة للمرور تضاعفت في الفترة الماضية، ولكن بغض النظر عن المرتب قليل أو كثير يظل «الفاسد فاسد»، موضحًا أن الوزارة تواجه الفساد بحزم قد يصل إلى الفصل، حيث لو تم ضبط الضابط يتقاضى رشاوى خلال عمله يتم تحويله للتحقيق وفي خلال شهر يتم احالته للاحتياط.

وأضاف زكي، خلال حواره في برنامج «حلقة الوصل»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، أنه يجب أن يكون هناك دور إيجابي من المواطنين في تنظيم المرور، وإذا طلب منه الضابط أي رشاوى، عليه التقدم ببلاغ فورًا للهيئة. 

وأشار مساعد وزير الداخلية للمرور، إلى أن هناك كاميرات كتف تم توزيعها على ضباط المرور، من أجل مراقبة ما يحدث بين الضباط والمواطنين وذلك من أجل توطيد العلاقة بين هيئة المرور والمواطن، حيث ستعمل تلك الكاميرات على تسجيل ما يدور بين الضباط والمواطنين خلال فترة عملهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه