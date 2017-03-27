فيديو| «المرور»: مرتبات الضباط تضاعفت بس «الفاسد فاسد»

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قال اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، إن مرتبات الضباط العاملين في الإدارة العامة للمرور تضاعفت في الفترة الماضية، ولكن بغض النظر عن المرتب قليل أو كثير يظل «الفاسد فاسد»، موضحًا أن الوزارة تواجه الفساد بحزم قد يصل إلى الفصل، حيث لو تم ضبط الضابط يتقاضى رشاوى خلال عمله يتم تحويله للتحقيق وفي خلال شهر يتم احالته للاحتياط.

وأضاف زكي، خلال حواره في برنامج «حلقة الوصل»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، أنه يجب أن يكون هناك دور إيجابي من المواطنين في تنظيم المرور، وإذا طلب منه الضابط أي رشاوى، عليه التقدم ببلاغ فورًا للهيئة.

وأشار مساعد وزير الداخلية للمرور، إلى أن هناك كاميرات كتف تم توزيعها على ضباط المرور، من أجل مراقبة ما يحدث بين الضباط والمواطنين وذلك من أجل توطيد العلاقة بين هيئة المرور والمواطن، حيث ستعمل تلك الكاميرات على تسجيل ما يدور بين الضباط والمواطنين خلال فترة عملهم.