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فيديو.. الرقابة المالية: مسؤولون عن كل حاجة فيها «فلوس» ما عدا البنوك

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فيديو.. الرقابة المالية: مسؤولون عن كل حاجة فيها «فلوس» ما عدا البنوك فيديو.. الرقابة المالية: مسؤولون عن كل حاجة فيها «فلوس» ما عدا البنوك

التحرير

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قال رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، إن الهيئة تعمل بشكل مستقل دون تدخل من والسياسة، وذلك وفق الدستور المصري، موضحًا: «أحنا مسؤولين عن كل حاجة فيها فلوس ما عدا البنوك، فهي تتبع البنك المركزي».

وتابع سامي، خلال لقائه مع برنامح «مساء » الذي تقدمه على قناة «dmc»: «نحن جزء من منظومة الدولة، ولكن لنا قوانين خاصة بنا، نطبقها بعيدًا عن توجه أي تيار؛ لأن استقرار الأسواق لا يتحمل وجود ميل لاتجاه معين».

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عدد شركات التأمين في  35 شركة، وإجمالي المساهمة فيها وصل إلى 11 مليار جنيه، متابعًا: «استثمارات هذه المساهمات وصلت في العام الماضي إلى 50 مليار جنيه».

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التحرير

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