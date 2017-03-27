إبراهيم سعيد عن «تدريب الزمالك»: أنا معمول عليا «إكس» في البلد ديه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

صدم إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما تساءل عددًا منهم عن إمكانية تدريبه فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلفًا لمحمد حلمي المدير الفني، الذي أعلن مرتضى منصور رئيس النادي، رحيله في وقت سابق.

وقال سعيد، إنه لن يتمكن أبدًا من إنجاز أي شيء في مجال الرياضة، موضحًا: "مصر عمري ماهمسك فريق ولا هعمل حاجة في المجال ده، أنا معمول عليا (x) في البلد ديه، عشان كده بعيد عن المجال الرياضي"، وعلق على آخر أكد على مساندة الجماهير له حال تولى تدريب الأبيض، ساخرًا: "بقولك معمول عليا (x) في البلد نفسها تقولي أمسك الزمالك".

وحاول متابع له تحليل أسباب "الإكس"، مفسرًا أن الأمر يتعلق بسماته الشخصية بقوله: "عشان صريح مش بتعمل حساب للناس بس عامل حساب لربنا، قلبك أبيض وطيب بس قسوتك وحشة جدًا" وأن هذا ما يسبب له الكثير من الخسائر، ليرد عليه إبراهيم سعيد، داعمًا رأيه والتأكيد على التمسك به، موضحًا: "أخسر بس تبقي راضي عن نفسك، وعلي نياتكم ترزقون".

واعتاد اللاعب الدولي الأسبق، التفاعل بشكل مستمر مع متابعيه ومحبيه عبر موقع التواصل "تويتر"، بشكل فيه ود واهتمام في الإجابة على تساؤولات كل منهم، وإعادة مشاركة آرائهم.

وفي سياق آخر، وجه إبراهيم سعيد، الشكر للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي وصاحب التاريخ الأسطوري مع القلعة الحمراء، عقب إعلانه عتزاله التدريب نهائيًا، قائلًا: "شكرا جوزيه، اللي لم يتدرب تحت قيادته ملعبش كورة وغير محظوظ، شخصية قيادية، ذكي، قريب للاعبين، لا يجامل أحد بعمله، شخصيه عنيده، دمه خفيف"، وشارك جمهور بعض من المواقف الكوميدية والصعبة التي عاصرها تحت قيادة المدرب الأبرز في تاريخ الكرة المصرية.