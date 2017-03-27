نقل أطباء عيادة الأسنان بمستشفى إطسا المركزي

الفيوم – حسين فتحى:

أصدر الدكتور جمال سامى - محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، قرارًا بنقل أطباء عيادة الأسنان بمستشفى إطسا المركزى، إلى مستشفى يوسف الصديق لتغيبهم عن العمل، وشدد على ضرورة محاسبة المتغيبين والمقصرين.

كما قرر محافظ الفيوم خصم يومين من راتب 5 ممرضات يعملن بقسم العناية المركزة بمستشفى إطسا بسبب الإهمال.

يذكر أن مركز يوسف الصديق الذى يبعد عن مدينة الفيوم حوالى 100 كيلو مترات يعتبر المنفى للمقصرين في العمل بمختلف قطاعات المحليات.