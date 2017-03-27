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الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في شبرا الخيمة

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الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في شبرا الخيمة الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في شبرا الخيمة

التحرير

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استطاع النائبين  صلاح حسب الله، ومحمود عطية، عضوا مجلس النواب عن دائرة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع القيادات الأمنية بالمحافظة إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة بسطويسي وعائلة الأسمر، وإتمام الصلح بينهما ورد الحقوق لأهلها.

وعقدت جلسة الصلح أمس الأحد، بحضور عددًا من القيادات الأمنية والشعبية ومنهم اللواء خالد عبد السلام، نائب مدير أمن القليوبية، والعقيد وائل صديق، مأمور قسم أول شبرا الخيمة و أحمد عبد الهادي بكير المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق ولجنة الصلح وعدد كبير من المواطنين  لتهدئة الموقف بين العائلتين.

وشهد الصلح تقديم عميد عائلة الأسمر "الكفن" نيابة عن ابن أخيه "محمود . ع"، إلى عميد عائلة بسطويسي، الحاج إبراهيم بسطويسي، وتم إنهاء الصراع وفتح صفحة جديدة بين العائلتين.

وتعود وقائع القضية عندما طعن "محمود .ع" صديقه "محمد. ش" بمطواة أثناء مشاجرة على المشاركة في محل "سايبر" فسقط غارقًا فى دمائه وفارق الحياة وبعد فترة من الواقعة تدخل النواب والعقلاء وكبار المنطقة لإنهاء الخصومة الثأرية عند هذا الحد ومنع حدوث وقائع أخرى.

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التحرير

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