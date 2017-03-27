«الصناعة والتجارة»: النمو الصناعي ارتفع لأكثر من 40% في آخر 4 شهور

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قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن حجم الاستثمارات العربية البينية ضئيل للغاية، وجار معالجة ذلك في وقت قصير.

وقال قابيل، خلال لقائه بقناة «أون لايف»، أن مصر أكبر دولة بها لاجئين من جنسيات مختلفة ويصل أعدادهم لخمسة ملايين، موضحًا: «الفرق بين مصر ودولة أخرى، هو عدم وجود معسكرات للاجئين، فهم يعيشون مع الشعب المصري ويعملون بالصناعة والتجارة كأي مواطن مصري، لكن هذا في نهاية الأمر يمثل عبئًا على الاقتصاد المصري».

وأضاف الوزير: «الدولة تسعى إلى إيجاد فرص عمل للاجئين بدل تقديم المساعدة العينية، لأن الأخيرة مداها قصير، وذلك إلى أن تستقر الأمور في بلد المنشأ التي أتى منها اللاجئ»، مؤكدًا ارتفاع النمو الصناعي بأكثر من 40% فى آخر أربعة أشهر.

وذكر قابيل، أن الدولة بدأت فعليا خطوات التعافى فيما يخص الاقتصاد المصري، فلا يوجد مشاكل في الحصول على العملة الصعبة لشراء مستلزمات الانتاج، واستطاعت أن تخفض عجز الميزان التجاري فى عام واحد بحوالى 18% بما يعادل تسعة مليارات دولار، وانخفاض الواردات بنسبة سبعة مليارات دولار بفضل النمو الصناعي، كما زادت الصادرات مليوني دولار.