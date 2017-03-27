أهالي بالدقهلية يقطعون السكة الحديد.. ويتهمون الجن بحرق منازلهم

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قطع العشرات من أهالي منشية السعودية التابعة للوحدة المحلية بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، أمس الأحد، شريط السكة الحديد أمام القرية، بعد احتراق منزل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

واستغاث العشرات من أهالي منطقة منشية السعودية بالأزهر الشريف ووزير الأوقاف، مطالبين بسرعة إنقاذهم من الجن الذي يقوم بإشعال النيران في أحد المنازل داخل شوارع المنطقة يوميًا، على حد قولهم.

يقول حماد عوضين، أمين حزب الأحرار بالدقهلية، وأحد أهالي المنطقة، حالة من الخوف والفزع والرعب والقلق يعيشها عشرات العائلات بأكملها والتي تسكن فى منازل متجاورة داخل شوارع منطقة منشية السعودية نتيجة

اشتعال النيران المتكرر في منزل عبد الله المنسي، دون سبب واضح.

ويضيف عوضين :"المنزل التهمته النيران كاملة من جدران وأثاث وأسقف وجعلتها كتلة من الفحم، ولا تزال تشتعل به النيران في بعض من حوائطه وأثاثه يوميًا"، مطالبًا مدير أمن الدقهلية ومأمور مركز طلخا ورئيس

مباحث طلخا التدخل لكشف ملابسات القضية.

ويقول عبدالله المنسي، مالك المنزل، نسمع كل ليلة أصوات أحجار وزلط يتم إلقائها على المنزل من الخارج وعندما نهم بالخروج إلى الشارع نفوجئ باشتعال النيران في أحد حوائط المنزل، والنيران تبدأ برائحة

دخان وتتحول إلى نيران هائلة".

ويتابع، "في اليوم التاني ابتدينا نشم رائحة دخان فىي مناطق أخري من المنزل، وعند الذهاب للمكان اللي خرجت منه رائحة الدخان، شوفنا النيران تشتعل في السرير والمرتبة والغسالة".

ويستكمل، "أحضرنا شيوخ كتيرة وكل واحد يقول لنا حكاية غير الثانية، وفي ناس قالوا إنه جن ساكن البيت"، وآخرون يقولون هناك بعض الناس مسلطة عليكم العفاريت كي تتركوا المنزل، وآخرون قالوا إن الجن غاضب

من أصحاب المنزل.

واختتم مالك المنزل حديثه، "النار بتشتعل كل يوم وبتزيد وبتاكل كل حاجة حتى في المكان اللي بتولع فيه ماعدا كتاب ربنا، إحنا مش بنام خالص وبالليل بناخد الأطفال فى حضننا علشان خايفين عليهم، وبنطالب الأزهر

الشريف بإرسال بعض الشيوخ للوقوف علي حقيقة الأمر".