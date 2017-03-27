أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مدير «إيليت»: «حفل العراة» نطمه خريجين.. وجو مدارسنا أخلاقي متميز

Google+ Print
مدير «إيليت»: «حفل العراة» نطمه خريجين.. وجو مدارسنا أخلاقي متميز مدير «إيليت»: «حفل العراة» نطمه خريجين.. وجو مدارسنا أخلاقي متميز

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وليد أبو شقرة، رئيس مجلس إدارة مدرسة «إيليت الدولية الثانوية»، بالتجمع الخامس -التي أقام طلابها حفلًا صاخبًا أثار جدلًا واسعًا-، إن الحفل لم يكن بداخل المدرسة، لافتًا إلى أنه غير ملائم للطلاب أخلاقيًا.

أضاف أبو شقرة، خلال مداخلة ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «مثل هذه الحفلات الـstrippers لم ولن تُقام داخل مدارسنا»، مؤكدًا أن «مدارس إيليت لها جو أخلاقي متميز ومعروف».

أوضح أن «بعض الخريجين تعاقدوا هم وزملائهم وأصدقائهم، وأقاموا حفل خاص بهم، بأحد الفنادق، بدون علم الإدارة، ولن نعلم أي شيء عن الحفل وليس لنا أي علاقة».

تابع: «هذا ليس حفل تخرج لأحد دفعاتنا، حفل التخرج حفل أكاديمي يتم إقامته داخل المدرسة، ونحن لدينا مدارس في دبي وأبو ظبي وقبرص ولبنان وهونج كونج، ولدينا أكبر مؤسسة تُدير مدارس أمريكية في العالم من خارج الولايات المتحدة».

وأثار حفل تخرج دفعة جديدة بمدرسة «إيليت الدولية الثانوية - The International School of Elite»، والتي تقع في شارع التسعين بالتجمع الخامس، جدلًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية.

وكانت صفحة «The Night Out»، عبر «فيسبوك»، نشرت مجموعة من صور الحفل، والتي جاءت على غرار حفلات تخرج طلاب الخارج، حيث تواجدت راقصات «strippers - التعري»، فضلًا عن ملابس الطالبات المتحررة للغاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي