فيديو.. الجندي يستعين بـ«الشعراوي»: الأذان بصوت قبيح «غوغائية»

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انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعض المؤذنين، قائلا: «صوتهم وحش وبيؤذوا الناس، المؤذن لازم يكون صوته جميل عذب يجذب الناس، مش يعمل تلوث سمعي».

وتابع الجندى، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»: «لا بد أن نستعين بالأذان الموحد، للحفاظ على هذه الشعيرة المهمة، التى من ينكرها فاسق وأثم».

وبث عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن حكم الأذان بصوت عال أو قبيح، إذ وصفها بإنها «غوغائية دينية».

واستكمل الجندى حديثه: «أنا بقول لجماعات وقنوات الشر اللى ما ورهاش غيري، يردوا بقى على الشعراوي، اللى اتكلم في الفتوى دى في وقت مكنش في سوشيال ميديا».