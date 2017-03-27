أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«لصناعة الأهداف مذاق خاص».. تعرف على أمهر صناع الأهداف في أوروبا

Google+ Print
«لصناعة الأهداف مذاق خاص».. تعرف على أمهر صناع الأهداف في أوروبا «لصناعة الأهداف مذاق خاص».. تعرف على أمهر صناع الأهداف في أوروبا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل الأهداف الرائعة، دائما ما يكون لها ذاكرة مع مشجعي كرة القدم، ولكن الأجمل من تسجيل الهدف هو صناعته، فصانعي الأهداف دائما ما تستطيع أن تذيق الجماهير طعم الهدف. 

وتستعرض لكم التحرير في التقرير التالي أفضل 5 صناع أهداف في الدوري الإسباني - الإنجليزي - الإيطالي - الألماني. 

الدوري الإسباني.

نيمار

-  نيمار دا سيلفا، صنع 12 هدفًا، خلال 23 مباراة، مع برشلونة.

كروس

- توني كروس، صنع 10 أهداف، خلال 22 مباراة، مع ريال مدريد.

سواريز

- لويس سواريز، صنع 10 أهداف مع برشلونة، خلال 26 مباراة. 

بياتي

- بابلو بياتي، صنع 9 أهداف مع أسبانيول، في 21 مباراة. 

ميسي

- لوينيل ميسي، صنع 9 أهدف، خلال 25 مباراة مع الفريق الكتالوني. 

الدوري الإنجليزي. 

دي بروين

- دي بروين، صنع 12 هدفًا، مع مانشستر سيتي، خلال 27 مباراة. 

سيجوردسون

- جيلفي سيجوردسون، صنع 11 هدفًا، مع سوانزي سيتي، خلال 29 مباراة.

اريكسن

- كريستيان أريكسن، صنع 10 أهداف، مع توتنهام، خلال 27 مباراة.   

اليكسيس سانشيز

- اليسكسيس سانشيز، صنع 10 أهداف مع أرسنال، في 27 مباراة. 

فيليبس

-ماثيو فيليبس، صنع 8 أهداف مع وست بروميتش البيون، خلال 24 مباراة. 

الدوري الإيطالي. 

خوسيه كاييخون22

- خوسيه كاييخون، لاعب نادي نابولي، صنع 11 هدفًا، خلال 28 مباراة. 

فيليبي اندرسون

- فيليبي اندرسون، صنع 10 أهداف، خلال 27 مباراة داخل فريق لاتسيو.

ايكاردي

- ماورو ايكاردي، لاعب نادي انترميلان، تمكن من صناعة 9 أهداف، خلال 27 مباراة. 

هامسيك

- مارك هامسيك، صنع 9 أهداف مع نابولي، خلال 29 مباراة خاضهم مع الفريق. 

ادم لياييتش لاعب تورينو

- أدم لياييتش، صنع 8 أهداف مع تورينو، خلال 25 مباراة. 

الدوري الألماني

مولر

- توماس مولر، صنع 11 هدفًا، خلال 22 مباراة مع بايرن ميونيخ. 

فور سبرج

- إيميل فورسبورج، صنع 11 هدفًا، خلال 21 مباراة مع فريق لايبزيج. 

ديمبيلي

- عثمان ديمبلي، صنع 10 أهدف مع بروسيا دورتموند، خلال 23 مباراة. 

فرانك ريبيري

- فرانك ريبيري، صنع 7 أهداف مع بايرن ميونيخ، خلال 15 مباراة. 

رافاييل جيريرو

- رافاييل جيريرو، صنع 6 أهداف، مع بروسيا دورتموند خلال 16 مباراة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي