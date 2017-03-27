«لصناعة الأهداف مذاق خاص».. تعرف على أمهر صناع الأهداف في أوروبا

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تسجيل الأهداف الرائعة، دائما ما يكون لها ذاكرة مع مشجعي كرة القدم، ولكن الأجمل من تسجيل الهدف هو صناعته، فصانعي الأهداف دائما ما تستطيع أن تذيق الجماهير طعم الهدف.

وتستعرض لكم التحرير في التقرير التالي أفضل 5 صناع أهداف في الدوري الإسباني - الإنجليزي - الإيطالي - الألماني.

الدوري الإسباني.

- نيمار دا سيلفا، صنع 12 هدفًا، خلال 23 مباراة، مع برشلونة.

- توني كروس، صنع 10 أهداف، خلال 22 مباراة، مع ريال مدريد.

- لويس سواريز، صنع 10 أهداف مع برشلونة، خلال 26 مباراة.

- بابلو بياتي، صنع 9 أهداف مع أسبانيول، في 21 مباراة.

- لوينيل ميسي، صنع 9 أهدف، خلال 25 مباراة مع الفريق الكتالوني.

الدوري الإنجليزي.

- دي بروين، صنع 12 هدفًا، مع مانشستر سيتي، خلال 27 مباراة.

- جيلفي سيجوردسون، صنع 11 هدفًا، مع سوانزي سيتي، خلال 29 مباراة.

- كريستيان أريكسن، صنع 10 أهداف، مع توتنهام، خلال 27 مباراة.

- اليسكسيس سانشيز، صنع 10 أهداف مع أرسنال، في 27 مباراة.

-ماثيو فيليبس، صنع 8 أهداف مع وست بروميتش البيون، خلال 24 مباراة.

الدوري الإيطالي.

- خوسيه كاييخون، لاعب نادي نابولي، صنع 11 هدفًا، خلال 28 مباراة.

- فيليبي اندرسون، صنع 10 أهداف، خلال 27 مباراة داخل فريق لاتسيو.

- ماورو ايكاردي، لاعب نادي انترميلان، تمكن من صناعة 9 أهداف، خلال 27 مباراة.

- مارك هامسيك، صنع 9 أهداف مع نابولي، خلال 29 مباراة خاضهم مع الفريق.

- أدم لياييتش، صنع 8 أهداف مع تورينو، خلال 25 مباراة.

الدوري الألماني

- توماس مولر، صنع 11 هدفًا، خلال 22 مباراة مع بايرن ميونيخ.

- إيميل فورسبورج، صنع 11 هدفًا، خلال 21 مباراة مع فريق لايبزيج.

- عثمان ديمبلي، صنع 10 أهدف مع بروسيا دورتموند، خلال 23 مباراة.

- فرانك ريبيري، صنع 7 أهداف مع بايرن ميونيخ، خلال 15 مباراة.

- رافاييل جيريرو، صنع 6 أهداف، مع بروسيا دورتموند خلال 16 مباراة.