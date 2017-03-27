أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أرقام لا تفوتك| راشفورد الواعد.. وبداية «سوبر» لألمانيا وإنجلترا

Google+ Print
أرقام لا تفوتك| راشفورد الواعد.. وبداية «سوبر» لألمانيا وإنجلترا أرقام لا تفوتك| راشفورد الواعد.. وبداية «سوبر» لألمانيا وإنجلترا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهت أمس الأحد، منافسات مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم "روسيا 2018"، بنتائج هامة ومثيرة، حيث فازت ألمانيا على اذربيجان بنتيجة 4-1، فيما فازت إنجلترا على ليتوانيا بهدفين نظيفين.

وفي مباراة أخرى سحقت التشيك سان مارينو بستة أهداف مقابل هدف، فيما عبرت بولندا الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات من هذه المباريات وفقا لموقع «Opta»:

- سجل روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم البولندي 17 هدفًا في آخر 10 مباريات مع منتخب بلاده في تصفيات المونديال.

- الإنجليزي روس باركلي، كان بديلاً غير مستخدم في كل من آخر 7 مباريات لمنتخب إنجلترا تم استدعاءه لها. 

- الإنجليزي ماركوس راشفورد، هو الأكثر إكمالاً للمراوغات (7) وصنعاً للفرص (7) في مباراة إنجلترا وليتوانيا، رغم أنه لعب 30 دقيقة فقط. 

C73MH4kWkAEQqPp

- هذه أفضل بداية لمنتخب ألمانيا في تاريخ تصفيات كأس العالم، ربح كل مبارياته الـ5 الأولى بنتيجة إجمالية 20-1.

- الإنجليزي جيمي فاردي، اشترك بـ7 أهداف في آخر 7 مباريات مع النادي والمنتخب (سجل 5 وصنع 2).

- منتخب ألمانيا لم يخسر في آخر 28 مباراة في تصفيات كأس العالم (ربح 23 وتعادل 5)، منذ الخسارة 5-1 ضد إنجلترا في 2001.

- إنجلترا حافظت على نظافة شباكها في أول 5 مباريات من تصفيات كأس العالم "اليورو" للمرة الثالثة، بعد تصفيات يورو 1988 وكأس العالم 1990.

- منتخب إنجلترا هو المنتخب الأوروبي الوحيد الذي لم يتلق أي هدف في تصفيات كأس العالم 2018 حتى الآن. 

منتخب إنجلترا

- منتخب إنجلترا حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية في تصفيات كأس العالم، أفضل أرقامه منذ 1989. 

- منتخب ألمانيا ربح الآن 11 مباراة متتالية في تصفيات كأس العالم، ثاني أفضل أرقامه في المنافسة (بعد 16 فوزًا متتاليًا من 1969 إلى 1985).

- الفوز 0-6 على سان مارينو هو أكبر فوز لمنتخب التشيك خارج أرضه على الإطلاق.

- هدف جيمي فاردي ضد ليتوانيا جاء من لمسته الأولى للكرة في المباراة. 

- الإنجليزي آدم لالانا اشترك بـ4 أهداف في آخر 5 مباريات مع منتخب إنجلترا (سجل 3 وصنع 1). 

- ماريو غوميز هو اللاعب الـ15 الذي يصل إلى 30 هدف مع منتخب ألمانيا.

ماريو جوميز

- الألماني توماس مولر، اشترك بـ8 أهداف في 5 مباريات في تصفيات كأس العالم 2018 (سجل 5 وصنع 3).

- هدف الأذربيجاني ديميتري نازاروف، أوقف رقم ألمانيا دون تلقي أهداف عند 678 دقيقة. 

- الإنجليزي جيرمين ديفو، هو اللاعب الـ22 الذي يصل إلى 20 هدفًا مع منتخب إنجلترا.

- الإنجليزي جيرمين ديفو، سجل 8 أهداف في آخر 9 مباريات كأساسي مع منتخب إنجلترا.

ديفو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق