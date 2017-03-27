أرقام لا تفوتك| راشفورد الواعد.. وبداية «سوبر» لألمانيا وإنجلترا

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انتهت أمس الأحد، منافسات مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم "روسيا 2018"، بنتائج هامة ومثيرة، حيث فازت ألمانيا على اذربيجان بنتيجة 4-1، فيما فازت إنجلترا على ليتوانيا بهدفين نظيفين.

وفي مباراة أخرى سحقت التشيك سان مارينو بستة أهداف مقابل هدف، فيما عبرت بولندا الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات من هذه المباريات وفقا لموقع «Opta»:

- سجل روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم المنتخب البولندي 17 هدفًا في آخر 10 مباريات مع منتخب بلاده في تصفيات المونديال.

- الإنجليزي روس باركلي، كان بديلاً غير مستخدم في كل من آخر 7 مباريات لمنتخب إنجلترا تم استدعاءه لها.

- الإنجليزي ماركوس راشفورد، هو الأكثر إكمالاً للمراوغات (7) وصنعاً للفرص (7) في مباراة إنجلترا وليتوانيا، رغم أنه لعب 30 دقيقة فقط.

- هذه أفضل بداية لمنتخب ألمانيا في تاريخ تصفيات كأس العالم، ربح كل مبارياته الـ5 الأولى بنتيجة إجمالية 20-1.

- الإنجليزي جيمي فاردي، اشترك بـ7 أهداف في آخر 7 مباريات مع النادي والمنتخب (سجل 5 وصنع 2).

- منتخب ألمانيا لم يخسر في آخر 28 مباراة في تصفيات كأس العالم (ربح 23 وتعادل 5)، منذ الخسارة 5-1 ضد إنجلترا في 2001.

- إنجلترا حافظت على نظافة شباكها في أول 5 مباريات من تصفيات كأس العالم "اليورو" للمرة الثالثة، بعد تصفيات يورو 1988 وكأس العالم 1990.

- منتخب إنجلترا هو المنتخب الأوروبي الوحيد الذي لم يتلق أي هدف في تصفيات كأس العالم 2018 حتى الآن.

- منتخب إنجلترا حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية في تصفيات كأس العالم، أفضل أرقامه منذ 1989.

- منتخب ألمانيا ربح الآن 11 مباراة متتالية في تصفيات كأس العالم، ثاني أفضل أرقامه في المنافسة (بعد 16 فوزًا متتاليًا من 1969 إلى 1985).

- الفوز 0-6 على سان مارينو هو أكبر فوز لمنتخب التشيك خارج أرضه على الإطلاق.

- هدف جيمي فاردي ضد ليتوانيا جاء من لمسته الأولى للكرة في المباراة.

- الإنجليزي آدم لالانا اشترك بـ4 أهداف في آخر 5 مباريات مع منتخب إنجلترا (سجل 3 وصنع 1).

- ماريو غوميز هو اللاعب الـ15 الذي يصل إلى 30 هدف مع منتخب ألمانيا.

- الألماني توماس مولر، اشترك بـ8 أهداف في 5 مباريات في تصفيات كأس العالم 2018 (سجل 5 وصنع 3).

- هدف الأذربيجاني ديميتري نازاروف، أوقف رقم ألمانيا دون تلقي أهداف عند 678 دقيقة.

- الإنجليزي جيرمين ديفو، هو اللاعب الـ22 الذي يصل إلى 20 هدفًا مع منتخب إنجلترا.

- الإنجليزي جيرمين ديفو، سجل 8 أهداف في آخر 9 مباريات كأساسي مع منتخب إنجلترا.