منتخب أيرلندا الشمالية يفوز على النرويج بثنائية في تصفيات المونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز منتخب أيرلندا الشمالية علي نظيره النرويج بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

سجل جيمي وارد الهدف الأول للمنتخب الأيرلندي في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وفي الدقيقة 33 أضاف كونور واشنطون الهدف الثاني لأيرلندا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب أيرلندا الشمالية لــ10 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، والتي تضم كلا من ألمانيا والتشيك وأذربيجان وسان مارينو، بينما يتجمد رصيد المنتخب النرويجي عند 3 نقاط في المركز الخامس.