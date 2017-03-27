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ليفاندوفيسكي يقود بولندا لنحت الجبل الأسود في تصفيات المونديال

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ليفاندوفيسكي يقود بولندا لنحت الجبل الأسود في تصفيات المونديال ليفاندوفيسكي يقود بولندا لنحت الجبل الأسود في تصفيات المونديال

التحرير

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استطاع منتخب بولندا، تحقيق الفوز على ضيفه الجبل الأسود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جرادسكي، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".

سجل روبرت ليفاندوفيسكي هدف أصحاب الأرض أولا في الدقيقة 40، ثم تعادل ستيفان ميوجوسا للضيوف في الدقيقة 66، قبل أن يعود البولنديون للتقدم مرة أخرى بهدف لوكاش بيشتشيك في الدقيقة 82.

وفي مباراة أخرى من نفس المجموعة، تعادلت رومانيا مع الدنمارك سلبيا بدون أهداف.

وبهذه النتائج تتصدر بولندا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الجبل الأسود المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وتأتي الدنمارك في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ورومانيا رابعا برصيد 6 نقاط، ثم أرمينيا 6 نقاط، وأخيرا كازاخستان نقطتين.

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التحرير

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