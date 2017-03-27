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شاب مبتور اليدين يخلع ملابسه أمام ديوان محافظة الغربية للمطالبة بوظيفة

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مصراوي Masrawy

شاب مبتور اليدين يخلع ملابسه أمام ديوان محافظة الغربية للمطالبة بوظيفة الشاب على عفيفى أمام ديوان الغربية

الغربية –مروة شاهين:

شهد ديوان عام محافظة الغربية قيام شاب من متحدي الإعاقة "مبتور الذراعين" يدعى علي عفيفي بخلع ملابسه صباح اليوم الاثنين، والوقوف أمام بوابة الديوان للمطالبة بتوفير فرصة عمل.

من جانبهم قام أفراد الأمن الخاص بديوان عام المحافظة بالتحدث معه وإقناعه بارتداء ملابسه ووعده بإعداد مذكرة تتضمن مطلبه لعرضها على اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.

يذكر أن تلك الواقعة هى الثانية من نوعها بعد أن قام أحد المواطنين من متحدي الإعاقة أيضًا "معاق ذهنيا" بخلع ملابسه ليلة الجمعة الماضية أمام مبنى الديوان للمطالبة أيضا بتوفير فرصة عمل.

الشاب على عفيفى أمام ديوان الغربية 2

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