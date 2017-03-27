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أسعار العملات اليوم الإثنين 27 مارس 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 27 مارس 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 27 مارس 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.٠٣٥٧ ٥٩.٣٨٢٧ 03/27 12:10ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٤١ 03/27 12:10ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٣٢ ٤٦.٩٨٥٨ 03/27 12:10ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٦ ٤.٩٦٨١ 03/27 12:10ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٥ 03/27 12:10ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٧ ٤.٨٢٤ 03/27 12:10ص
دينار أردني ٢٥.٤٠٩٤ ٢٥.٥١٦١ 03/27 12:10ص
جنيه إسترليني ٢٢.٤٤٢٤ ٢٢.٥٩٩٢ 03/27 12:10ص
كرون دنماركي ٢.٦٠٩٢ ٢.٦٢٦١ 03/27 12:10ص
كرون نرويجي ٢.١٢٣ ٢.١٣٧٩ 03/27 12:10ص
كرون سويدي ٢.٠٤٤٥ ٢.٠٥٦٧ 03/27 12:10ص
يورو ١٩.٤٠٧٦ ١٩.٥٣٤٦ 03/27 12:10ص
فرنك سويسري ١٨.١٣٠٥ ١٨.٢٤٩٧ 03/27 12:10ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/27 12:10ص
ين ياباني ١٦.١٣٣٤ ١٦.٢٧٣٢ 03/27 12:10ص
دولار استرالي ١٣.٧٧٣٦ ١٣.٨٩٢ 03/27 12:10ص
دولار كندي ١٣.٤٩٦٣ ١٣.٥٨٥٩ 03/27 12:10ص

 

المصدر:365 

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