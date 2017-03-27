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سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27/3/2017 بالأسواق وانخفاض جديد في سعر الأسمنت

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27/3/2017 بالأسواق وانخفاض جديد في سعر الأسمنت سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27/3/2017 بالأسواق وانخفاض جديد في سعر الأسمنت

سمر العشري

ارتفعت بعض أسعار مواد البناء فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار مواد البناء أمام التجار.

سعر الحديد اليوم الإثنين :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الإثنين :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 728 جنيه
أسمنت النصر النصر 713 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه
الفهد الفهد 703 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 710 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 730 جنيه
أسمنت حورس حورس 715 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 700 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 710 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 733 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 700 جنيه
أسمنت العريش العسكري غير متاح
أسمنت سيناء سيناء 710 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 723 جنيه
السويس للأسمنت السويس 730 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 735 جنية
أسمنت تكنو تكنو 698 جنية
أسمنت حلوان حلوان 735 جنية
أسمنت شورى شورى 698 جنية
بني سويف مصر بني سويف 720 جنية
السويدي السويدي 728 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 710 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 700 جنية

 

المصدر:مصر365 

 

 

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