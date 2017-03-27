سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27/3/2017 بالأسواق وانخفاض جديد في سعر الأسمنت

سمر العشري

ارتفعت بعض أسعار مواد البناء فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار مواد البناء أمام التجار.

سعر الحديد اليوم الإثنين :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads