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الأمن ينجح في فتح السكة الحديد بالدقهلية بعد قطعها بسبب منزل "يحرقه الجن"

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الأمن ينجح في فتح السكة الحديد بالدقهلية بعد قطعها بسبب منزل "يحرقه الجن" الأمن ينجح في فتح السكة الحديد بالدقهلية بعد قطعها بسبب منزل "يحرقه الجن"

مصراوي Masrawy

أهالي يقطعون شريط السكة الحديد

الدقهلية- رامي محمود:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من فض تجمهر العشرات من أهالي قرية ميت الكرما على شريط السكة الحديد بعد قيامهم بإستيقاف القطار القادم من مدينة طنطا للمنصورة بسبب اندلاع النيران عدة مرات داخل منزل أحد أهالي القرية دون سبب واضح واتهام قاطني المنزل للجن والعفاريت بإشعال النيران.
ونجح ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم علي خضر، مفتش المباحث، والرائد احمد مروان شبانة من إقناع الأهالي بفض تجمهرهم، وإيفاد لحنة من مشايخ الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف لبحث أسباب اشتعال النيران المتكررة داخل المنزل.
يذكر أن العشرات من الأهالي تجمهروا أمام سيارة محافظ الدقهلية الأسبوع الماضي، أثناء زيارته للقرية، وقيامه بتقديم واجب العزاء لأسرة أحد شهداء القوات المسلحة بشمال سيناء بسبب احتراق منزل بمنطقة بالقرية، بدون سبب، ونقل الأهالي الأثاث الخاص بهم لمنزل الجيران، وتوقفت الحرائق في الأثاث، بينما واصلت النيران الإندلاع في الحوائط الخاصة بالمنزل، والذي يملكه شخص يدعى عوني السيد.
وامتدت النيران، لمنزل الجيران، الذي يتم تخزين الأساس المتبقي واحترق المنزل بالكامل، اليوم، واندلعت النيران في منزل جار آخر، آوى أهل المنزل المحترق أولا، بينما واصلت النيران اندلاعها في المنزل الأول ما اضطر الأهالي للإحتجاج وقطع شريط السكة الحديد.

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