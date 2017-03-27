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سعر الدولار اليوم الإثنين 27 مارس 2017 بالبنوك وارتفاع بالسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الإثنين 27 مارس 2017 بالبنوك وارتفاع بالسوق السوداء سعر الدولار اليوم الإثنين 27 مارس 2017 بالبنوك وارتفاع بالسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.16 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 18.10 جنيه مصري في بنك الائتمان الزراعي وأخرين  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 27/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.1000 18.2000
بنك الإئتمان الزراعي 18.0000 18.1000
مصرف ابو ظبي 18.1500 18.2200
البنك المصري الخليجي 18.1000 18.2000
بنك سايب 18.1000 18.2000
البنك الأهلي 18.0000 18.1000
بنك البركة 18.1000 18.2000
بنك القاهرة 18.0000 18.1000
بنك الاسكندرية 18.1200 18.2200
البنك العربي الافريقي 18.0200 18.1200
البنك المركزي 18.0826 18.1882
بنك مصر 18.0000 18.1000
بنك بلوم مصر 18.1000 18.2000
بنك فيصل 18.0000 18.1000
كريدي أجريكول 18.1200 18.2200
بنك التعمير والإسكان 18.1000 18.2000
بنك بيريوس 18.1200 18.2200
بنك قناة السويس 18.0500 18.1500
المصرف المتحد 18.1000 18.2000
البنك التجاري الدولي 18.1000 18.2000
المصري لتنمية الورادات 18.1000 18.2000
البنك الأهلي المتحد 18.1000 18.2000
بنك المشرق 18.1200 18.2200
بنك الاستثمار العربي 18.1200 18.2200
البنك الأهلي اليوناني 18.1000 18.2000
بنك HSBC 18.1600 18.3500
بنك عودة 18.1000 18.2000
الإمارات دبي الوطني 18.1000 18.2000

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.17 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.25 جنيه مصري .

 المصدر:مصر365

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