المرور: السيارات الملاكي تجاوزت 2.2 مليون عربة في القاهرة والجيزة

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قال اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، مساء أمس الأحد، إن هناك 2 مليون وربع سيارة ملاكي في القاهرة والجيزة، موضحًا أن أعداد السيارات الملاكي في زيادة كبيرة بنسبة 8.3% في العام الواحد، مشددًا على ضرورة وجود تنظيم في حركة السيارات ووضع بعض الحلول الجزرية والواقعية على أرض الواقع.

وأضاف زكي، خلال حواره ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أنه يجب على المجتمع أن يقوم بدورة على أكمل وجه في تنظيم حركة المرور، والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية فيما يخص المرور ويجب على قائد السيارة الالتزام بحزام الأمان وعدم استخدام المحمول.

أشار إلى أنه إذا التزم السائقين بعدم الوقوف صف ثاني سيؤدي إلى انسياب في حركة المرور، موضحًا أن هناك سيارات مجهزة على بعض الطرق لنجدة أي مواطن يطلب استغاثه من أجل التعامل مع العطل في سيارته.

شدّد على ضرورة قيام المواطنين بمساعدة رجال المرور، مضيفًا: «مش معقول يكون فيه كوبري مشاه ويمشي المواطن من تحته»، لافتًا إلى أن «20% من حوادث الطرق يأتي بسبب انفجار إطار السيارة، بس يوم السبت بيبقى حلو في المرور عشان الموظفين بيكونوا إجازة».