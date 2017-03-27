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المرور: ترخيص كافة «التكاتك» على مستوى الجمهورية نهاية العام

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المرور: ترخيص كافة «التكاتك» على مستوى الجمهورية نهاية العام المرور: ترخيص كافة «التكاتك» على مستوى الجمهورية نهاية العام

التحرير

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قال اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، مساء أمس الأحد، إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وجه الإدارة العامة للمرور بعمل حملات مكثفة على الطريق الدائري، ويرجع ذلك إلى وجود كثافة عالية جدًا من السيارات التي تسير عليه، موضحًا أنه تم تنظيم سير سيارات النقل في فترة وجيزة.

وأضاف زكي، خلال حواره ببرنامج «حلقة الوصل»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، عبر فضائية «أون لايف»، أنه «سيتم ترخيص التوكتوك على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2017، وسيكون كل قائد توك توك لديه رخصة، ولكن سيتم وقف المصانع المنتجة للتكاتك عن التصنيع في الفترة الحالية حتى يتم تقنين الموجودين على أرض الواقع».

وأشار إلى أن «هناك توجه بعدم وقف نشاط الشركات والمصانع المنتجة للتكاتك ولكن إلزامها بتصدير كافة منتجاتها للخارج حي يتم تنظيم وترخيص الموجودين حاليًا».

وأوضح أن الهيئة ضاعفت أعداد الحملات لإجراء كشف المخدرات على السائقين، حيث يتم إجراء الكشف على بعض السائقين المشتبه فيهم بتعاطي المواد المخدرة، وخاصةً سائقي النقل العام والنقل الثقيل، بجانب حملات مكثفة للباصات التي تنقل الطلاب إلى مدارسهم.

وتابع أن هناك 2500 ضابط مروري على مستوي الجمهورية، موضحًا أن هذا العدد ليس كافي ولكن عند تطوير المنظومة ستعوض التكنولوجيا النقص في أعداد ضباط المرور.

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التحرير

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