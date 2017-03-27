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أديب: الاقتصاد لن يتحسن إلا بزيادة الدخل.. و«الأسعار مش هتنخفض»

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أديب: الاقتصاد لن يتحسن إلا بزيادة الدخل.. و«الأسعار مش هتنخفض» أديب: الاقتصاد لن يتحسن إلا بزيادة الدخل.. و«الأسعار مش هتنخفض»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، إن الاقتصاد المصري لن يتحرك إلا بزيادة الدخل، لافتًا إلى أن يتجاوز الـ18 جنيهًا، مستكملًا: «طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لو إيده ينزل سعره كان عمل كده».

أكد أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن « لن يتحسن اقتصادها بانخفاض الأسعار، والأسعار لن تنخفض، والدخول يجب أن تزيد، طول ما إحنا مش بنفكر بالشكل ده عمرنا ما هنتحسن».

وتابع أنه يجب أن تعمل الإدارة الحالية للدولة على زيادة دخل المواطنين، مستكملًا: «لابد أن يكون هناك استثمارات مباشرة، وصناعات متوسطة وصغيرة، لابد أن يكون للأفراد بيزنس خاص عشان تقدر تاكل وتشرب وتشتري».

أوضح أن «الاقتصاد المصري عامل زي الفار اللي موجود في المتاهة.. قاعد بيجري في مكانه وبس، ولن يخرج من المتاهة إلا بطرق جديدة، ولن يتحسن الاقتصاد إلا بزيادة الدخل».

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التحرير

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