أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مئات المدنيين تركوا أشلاء عائلاتهم تحت الأنقاض في الموصل بسبب القصف، وذكرت "الأوبزرفر" أن القوات العراقية أوقفت القتال بسبب زيادة حصيلة القتلى من المدنيين، وقالت "واشنطن بوست" إن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق نادم لأنه لم يُصبح رئيسًا لأمريكا، بينما ذكرت "ديلي ميل" أن القطريين أصبحوا ملوك لندن.

1- الجارديان: مئات المدنيين تركوا أشلاء عائلاتهم تحت الأنقاض في الموصل

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على أوضاع الناجين من غارات التحالف الدولي في الموصل، مشيرة إلى أنهم أعربوا عن شعورهم بالصدمة جراء كثافة القصف المتواصل على منازلهم، وأن مئات المدنيين تركوا أشلاء عائلاتهم تحت الأنقاض.

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2- ديلي ميل: القطريون أصبحوا ملوك لندن

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن القطريين أصبحوا من أكبر مُلاك العقارات في لندن على مدار السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أنهم أصبحوا يملكون حوالي 24 مليون قدم مربع من العقارات الرئيسية في عاصمة الضباب.

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3- واشنطن بوست: جو بايدن يشعر بالندم لأنه لم يُصبح رئيسًا لأمريكا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كشف عن شعوره بالندم لأنه لم يصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه كشف عن هذا الأمر بعد عام ونصف من وفاة نجله بو بايدن الذي كان سببًا في عزوفه عن دخول السباق الانتخابي.

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4- الإندبندنت: روبرت فيسك يوضح رؤية سوريين لـ"داعش" وإسرائيل

نشرت صحيفة "الإندبندنت" مقالاً للكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك، أوضح فيه رؤية ضابط سوري لـ"داعش" التي اعتبر مقاتليها أشبه بالوحوش، بينما يرى أن إسرائيل عد تقليدي.

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5- الأوبزرفر: توقف هجوم الموصل بعد تصاعد الغضب بشأن مقتل مدنيين فيها

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الهجوم على مدينة الموصل العراقية توقف بعد تصاعد الغضب بشأن مقتل مدنيين فيها، مشيرة إلى أن القادة العسكريين العراقيين تلقوا أوامر بوقف القتال بعد تصاعد الغضب الدولي جراء حصيلة الضحايا العالية بين المدنيين.

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