أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

 

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مئات المدنيين تركوا أشلاء عائلاتهم تحت الأنقاض في الموصل بسبب القصف، وذكرت "الأوبزرفر" أن القوات العراقية أوقفت القتال بسبب زيادة حصيلة القتلى من المدنيين، وقالت "واشنطن بوست" إن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق نادم لأنه لم يُصبح رئيسًا لأمريكا، بينما ذكرت "ديلي ميل" أن القطريين أصبحوا ملوك لندن.

1- الجارديان: مئات المدنيين تركوا أشلاء عائلاتهم تحت الأنقاض في الموصل

__ _______

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على أوضاع الناجين من غارات التحالف الدولي في الموصل، مشيرة إلى أنهم أعربوا عن شعورهم بالصدمة جراء كثافة القصف المتواصل على منازلهم، وأن مئات المدنيين تركوا أشلاء عائلاتهم تحت الأنقاض.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- ديلي ميل: القطريون أصبحوا ملوك لندن

____ ___

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن القطريين أصبحوا من أكبر مُلاك العقارات في لندن على مدار السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أنهم أصبحوا يملكون حوالي 24 مليون قدم مربع من العقارات الرئيسية في عاصمة الضباب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- واشنطن بوست: جو بايدن يشعر بالندم لأنه لم يُصبح رئيسًا لأمريكا

______ ____

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كشف عن شعوره بالندم لأنه لم يصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه كشف عن هذا الأمر بعد عام ونصف من وفاة نجله بو بايدن الذي كان سببًا في عزوفه عن دخول السباق الانتخابي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- الإندبندنت: روبرت فيسك يوضح رؤية سوريين لـ"داعش" وإسرائيل

_________

نشرت صحيفة "الإندبندنت" مقالاً للكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك، أوضح فيه رؤية ضابط سوري لـ"داعش" التي اعتبر مقاتليها أشبه بالوحوش، بينما يرى أن إسرائيل عد تقليدي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- الأوبزرفر: توقف هجوم الموصل بعد تصاعد الغضب بشأن مقتل مدنيين فيها

__________

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الهجوم على مدينة الموصل العراقية توقف بعد تصاعد الغضب بشأن مقتل مدنيين فيها، مشيرة إلى أن القادة العسكريين العراقيين تلقوا أوامر بوقف القتال بعد تصاعد الغضب الدولي جراء حصيلة الضحايا العالية بين المدنيين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط