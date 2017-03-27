حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت عواصم عدة حول العالم، اليوم الأحد، الكثير من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اعتقالات في روسيا، انفجار في إنجلترا، إضافة إلى قتلى جراء فيضان بيرو.

1- اعتقالات في موسكو خلال تظاهرة ضد الفساد

اعتقال قوات الشرطة الروسية لمتظاهر في موسكو الأحد (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 700 شخص خلال تظاهرة ضد الفساد جمعت الآلاف في وسط موسكو تلبية لدعوة المعارض ألكسي نافالني الذي كان بين المعتقلين، وفق ما أفادت منظمة "أو في دي انفو" المتخصصة في رصد التظاهرات.

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2- إصابات عديدة في انفجار غازي قرب ليفربول

خدمات الطوارئ تعمل فى مكان الانفجار بليفربول الأحد (أ ف ب)

أصيب 34 شخصا على الأقل، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، عندما انهارت عدة مبان، فيما يعتقد أنه انفجار غاز، بالقرب من ليفربول بشمال شرق انجلترا، طبقا لما ذكرته خدمات الإنقاذ.

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3- داعش يعدم مدنيين لاتهامهم بدعم الشرطة بأفغانستان

مقاتلي تنظيم داعش يوم 23 سبتمبر 2016(أ ف ب)

أعدمت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ثلاثة مدنيين على الأقل بإقليم جاوزجان، شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

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4- مظاهرات ومعارضة لقمة الاتحاد الأوروبي

صرخات عدد من المعارضين لاجتماع زعماء أوروبا فى روما الأحد (أ ف ب)

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع روما، واحتشدوا رافعين أعلام غلب عليها اللون الأحمر للإعراب عن استيائهم إزاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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5- ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بيرو

سيدة تحمل طفلتها فى شارع مغمور بالمياه فى شمال بيرو الأحد (أ ف ب)

ارتفع عدد الوفيات في اسوأ فيضانات تشهدها بيرو منذ عقود إلى 90 شخصا على الأقل، وفقا لما ذكره المركز الوطني لعمليات الطوارئ.

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6- قتلى من عمال الإغاثة الإنسانية بجنوب السودان

خيمة الهلال الأحمر بجوبا يوم 28 فبراير 2017(أ ف ب)

قُتل 6 عمال يعملون في الإغاثة الإنسانية، في كمين بجنوب السودان، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة في هجوم هو الأكثر دموية الذي يطال عمالا إنسانيين منذ بدء الحرب الأهلية في هذا البلد قبل ثلاث أعوام.

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