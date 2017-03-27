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العرب اليوم: خروج سكان الرقة وتمسك فلسطين بإحياء المبادرة العربية

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

 

تأثرت الساحة العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة مثل زيادة أعداد النازحين من الرقة وتحضيرات القمة العربية، إضافة إلى تظاهرات في الذكرى الثانية لعاصفة الحزم.

1- فلسطين تتمسك بالمبادرة العربية للسلام

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الرئيس الفلسطيني في مؤتمر صحفي ببرلين يوم 24 مارس 2017 (أ ف ب)

كشف مساعد كبير للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، عن أن الفلسطينيين سيطلبون من القمة العربية التمسك ببنود المبادرة العربية للسلام ورفض أي تعديل على بنودها.

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2- الآلاف يحتشدون بصنعاء في ذكرى عاصفة الحزم

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حشد لمؤيدي جماعة الحوثي في صنعاء الأحد (أ ف ب)

احتشد آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء للمشاركة في المسيرات التي دعا إليها الحوثيون والرئيس السابق علي عبدالله صالح بمناسبة مرور عامين على ما أسموه "العدوان" الذي تشنه قوات التحالف العربي دعما لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

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3- خروج سكان من مدينة الرقة خوفًا من انهيار سد الفرات

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نازحين سوريون بعد معركة تل أبيض في شمال سوريا يوم 22 يونيو 2015 (أ ف ب)

بدأ آلاف من سكان مدينة الرقة السورية بالخروج من المدينة والتوجه الى الريف الشمالي والجنوبي بعد تحذير تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من انهيار سد الفرات وتكثيف القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي على المدينة خلال الأسبوع الماضي.

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4- قوات سوريا الديموقراطية تعلن دخولها مطار الطبقة

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قوات سوريا الديموقراطية في حلب يوم 6 أغسطس 2016 (أ ف ب)

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف من المقاتلين العرب والأكراد يحظى بدعم الولايات المتحدة أنها دخلت مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" في شمال سوريا.

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5- نجاة مسؤول عراقي من محاولة اغتيال

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جندي من قوات مكافحة الإرهاب العراقية في الموصل الأحد (أ ف ب)

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية بأن قائم مقام عامرية الصمود بالمحافظة نجا من تفجير انتحاري استهدف منزله جنوب الفلوجة.

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