عمرو أديب يطالب البرلمان بالاعتذر للشعب: «عيب والله»

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، تعليقًا على المشاجرة التي وقعت في مجلس النواب، بين عدد من النواب، وبين بعضهم ورئيس المجلس، علي عبد العال، إنه ينبغي على البرلمان أن يتقدم للشعب المصري باعتذار عن هذه الصورة، مشددًا على أن هذه الصورة لا تستحق أن تكون صورة البرلمان.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «مجلس النواب الذي نحتكم إليه لا يجب أن يكون بهذه الصورة إطلاقًا، هذه الهزّة في صورة مجلس النواب هزّة كبيرة، أحد النواب وقف قدام القاعة وقال بعلو صوته أنتوا شوية عيال وبتعرونا في الإعلام كله.. شوية عيال! عيب والله».